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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
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ANKARA (AA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

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Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıBakan Zehra Zümrüt SelçukAsgari Ücret Tespit KomisyonuAile
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