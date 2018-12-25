ANKARA (AA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor
25 Aralık 2018 Salı 08:59
ANKARA (AA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.