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Asgari Ücret Tespit Komisyonuna "temsil" eleştirisi

- ASO Başkanı Özdebir: - "İşveren kesimi adına masada bulunan TİSK'e işverenlerin sadece yüzde 1'i üye" - "Halbuki Türkiye ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan ve asgari ücret konusunun doğrudan muhatabı olan KOBİ'ler komisyonda temsil edilmiyor"

Asgari Ücret Tespit Komisyonuna

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda tarafların temsiliyle ilgili mevcut yapılanmayı eleştirerek, "İşveren kesimi adına masada bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna (TİSK) işverenlerin sadece yüzde 1'i üye. Halbuki Türkiye ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan ve asgari ücret konusunun doğrudan muhatabı olan KOBİ'ler komisyonda temsil edilmiyor." dedi.

Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce gerçekleştirilen yüksek oranlı asgari ücret artışında işverenlere işçi başına 100 liralık devlet desteği sağlandığını hatırlattı.

İstihdamın korunabilmesinin öncelikli olması gerektiğini dile getiren Özdebir, "Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Siz asgari ücreti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, 2 bin lira yaparsanız birçok kişinin bin 404 lira değil, sıfır alacağını hesaba katmanız lazım. El kesesinden hovardalık yapmayın. Ekonominin de bir rekabet gücü var." diye konuştu.

Asgari ücretin sadece bu kategoride çalışanların ücretleriyle ilgili bir konu olmadığını ve cezalar, oda aidatları gibi birçok ödeme kaleminin belirleyicisi olduğuna işaret eden Özdebir, asgari ücrete hiç zam yapılmasa bile devlet desteğinin kalkması nedeniyle işveren için 100 liralık ek maliyet ortaya çıktığını söyledi.

Bu nedenle asgari ücrete yapılacak zammın ölçülü olması gerektiğinin altını çizen Özdebir, "Zaten işveren açısından bakıldığında 100 liralık bir zam yapılmış durumda. Bunun üzerine gelecek her zam artı bir yük oluşturacak. Bana göre artış oranının yüzde 10'u geçmemesi lazım. O da aşağı yukarı 250 liralık bir yük demektir. Asgari ücrette halihazırda iki yıl önceden gidiyoruz. Ekonominin bunu kaldırabilmesi zor. Bunun altından kalkabilmek için sanayide verimliği ve teknolojiyi artıracak, insan kaynağının niteliğini iyileştirecek çalışmaları bir an evvel yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Komisyon masasında konunun gerçek sahipleri yok"

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi ve işverenlerin temsiliyle ilgili sıkıntılar olduğunu dile getiren Özdebir, şunları kaydetti:

"İşveren kesimi adına masada bulunan TİSK'e işverenlerin yüzde 1'i üye. Halbuki Türkiye ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan ve asgari ücret konusunun doğrudan muhatabı olan KOBİ'ler komisyonda temsil edilmiyor. Aynı şekilde işçiler adına masada oturan Türk-İş Konfederasyonu da genel olarak devlet kurumları ve büyük kurumsal şirketlerde örgütlü ki buralarda çalışanlara genel olarak asgari ücretin üzerinde ödeme yapılıyor. Masada konunun gerçek sahipleri maalesef yok."

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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretNurettin ÖzdebirTİSK
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