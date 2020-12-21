Aşı petrolde fiyatı belirleyecek

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği toplantıda konuk olan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dünyada ekonominin düzelmesi için COVID-19 aşısının çok önemli olduğunu söyledi ve “Piyasada büyük bir belirsizlik var, talebin canlanması uzun zaman alabilir. Kullanılmayan bir petrol stoku var dünyada fakat artık her şey aşı etrafında dönüyor" diye konuştu.

Başkan Fatih Birol, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak tarafından yönetilen toplantıda şu noktaların altını çizdi:

. Salgın enerji sektörünü olumsuz etkiledi. Fakat en büyük darbeyi petrol endüstrisi aldı. Petrol endüstrisi tarihinde böyle bir dönem yaşanmadı.

. Petrol fiyatlarında bu süreçte ciddi dalgalanma yaşandı. Şu anda petrol fiyatları oldukça düşük, 50 dolar civarında. Ben kısa süre içerisinde petrol fiyatlarının 70 dolar gibi bir seviyeye çıkabileceğini düşünmüyorum.

. Piyasada büyük bir belirsizlik var, talebin canlanması uzun zaman alabilir. Ayrıca, kullanılmayan bir petrol stoku var dünyada fakat artık her şey aşı etrafında dönüyor.

. Aşı derde derman olacak mı? Aşı salgını kontrol altına alıp, ekonominin yeniden düzlüğe çıkmasını sağlayacak mı sağlamayacak mı? Aşı, Kovid-19'a karşı derman olursa piyasalarda biraz toparlanma bekleyebiliriz.

. Fakat toparlanma olsa da petrol fiyatlarının çok yüksek bir seviyeye geleceğini düşünmüyorum. Salgında üçüncü dalga gelirse, fiyatlarda yeniden bir düşüş görebiliriz. Fiyatların düşmesi özellikle ABD kaya petrolü için iyi haber değil. Bu petrolün 40 dolar seviyesine ihtiyacı var ki karlı olabilsin.