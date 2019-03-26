“Asıl problem işverenin aradığı niteliklerde eleman bulamaması“

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumun, 16 yıl öncesiyle kıyaslandığında işe yerleştirilen kişi sayısını 50 kat artırdığını belirterek, "Türkiye iş gücü piyasasındaki asıl problem zannedildiği gibi iş bulmak değil, işverenin aradığı niteliklerde eleman bulamaması." dedi.



Uzunkaya, "İŞKUR Kampüste" etkinliği kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Eğitimden İstihdama Geçişte İŞKUR" konulu konferansa katıldı.



Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli meselesinin istihdam olduğunu söyledi.



Uzunkaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında kentlere ziyaretlerde bulunduğunu, paydaşları, hedef kitleleri, işverenleri, iş arayanları ve üniversiteleri istihdam konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.



İŞKUR'un hayatın her yerinde olduğunu belirten Uzunkaya, kurumu geç tanıyanların birtakım imkan ve fırsatlardan da geç istifade edeceğini dile getirdi.

Uzunkaya, şöyle devam etti: "Yıl 2002, bir yılda 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurum. Aynı kurum, yeni bir kadro, sorumluluk, iş ve meslek danışmanlarının katılımı, etkin saha çalışmalarıyla, tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde 2017'de istihdam seferberliği sürecinde 1 milyon 57 bin 249 kişinin işe girmesine aracılık etti. Zirvedesiniz, tarihinde ilk kez milyonu görüyorsunuz, zirveye çıkmak zordur ama kalmak daha zordur. Türkiye'nin daha büyük hedefleri vardı ve daha fazlasını milletçe başarmak zorundaydık. Yine sahadaydık, yine milletimizle birlikteydik. Yıl 2018, kurumumuz bu defa bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 18 istihdamı artırmak suretiyle 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurum. Yani 16 yıl öncesiyle mukayese ettiğinizde istihdamını, işe yerleştirmesini 50 kat artıran bir kurumuz."



- "Problem, aranan niteliklerde eleman bulunamaması"



Uzunkaya, Türkiye iş gücü piyasasında asıl problemin zannedildiği gibi iş bulmak değil, işverenin aradığı niteliklerde eleman bulamaması olduğunu ifade etti.



Ülkede 29 milyon çalışan olduğunu, bunların 4 milyonunun kamuda görev yaptığını belirten Uzunkaya, şunları kaydetti: "Biz kalkınacaksak, büyüyeceksek, güçlü bir ülke olacaksak özel sektörün önünü açarak başarılı olmasını sağlamamız gerekiyor. İşverenlerimiz diyorlar ki 'evet diplomanıza saygı duyarız, önemseriz ama biz işi ne kadar bildiğinize bakarız.' Bunun oranı Türkiye'de yüzde 76'dır. İşte İŞKUR'un yaptığı, istihdamdaki başarı unsuru da budur. 24 bin 482 kişinin istihdamında İŞKUR kaç kişiye eğitim verdi dersiniz? Bin 409 kişiye. Türkiye'yi geçtik, Malatya'da 2018 yılında 10 bin 250 kişi bizim aktif eğitim programlarımıza katıldı. Yani Türkiye'de verilenin 5 katından fazlasını biz Malatya'da gerçekleştiriyoruz."



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da öğrencileri daha fazla bilgi ve tecrübeyle donatmak istediklerini, bir adım önde olmadıkça öğrencilerinin aldıkları eğitimin bir faydasını göremeyeceklerini ifade etti.



Karabulut, dünyayla yarışıldığının farkında olunması gerektiğini, 'Ben yarın ne iş yapacağım?' sorusuna cevap verebilen bir gençlik istediklerini dile getirdi.