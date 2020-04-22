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Asker ailelerine destek arttı

İhtiyaç sahibi asker ailelerinin destek ödemeleri artırıldı.

Asker ailelerine destek arttı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı’ kapsamında aylık ödeme miktarının yüzde 45.45 artışla 275 TL’den 400 TL’ye çıkarıldığını söyledi. Bu ödeme 2 ayda bir yapılıyor. Bundan sonra 550 lira yerine 800 TL yatacak. Bu ödeme en fazla 12 ay yapılıyor. Ayrıca, 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuklarına yapılan aylık ödeme de yüzde 50 artışla 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldı. Ödemeler 24-28 Nisan’da yapılacak.

Nasıl belirleniyor?

Askere giden kişi evli ise programdan resmi nikâhlı eşi faydalanır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenin; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. ‘Vakıf Mütevelli Heyeti’ sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.

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AskerZehra Zümrüt SelçukAile çalışma Ve Sosyal Hizmetler
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