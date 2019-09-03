ASKON Sivas Şubesi açıldı

SİVAS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye iyi bir yerde ama bununla hiçbir zaman böbürlenmiyoruz, gevşemiyoruz ve şımarmıyoruz. Önümüzdeki 5 yılın hedefini koyduk." dedi.

Pakdemirli, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sivas Şubesinin Camikebir Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki açılış töreninde, derneğin kuruluş aşamasıyla ilgili bilgi verdi.

İnsanların doğduğu yerde kalmasını önemsediklerini ifade eden Pakdemirli, "Çünkü ailemde bunun travmalarını 100 yıl geçmesine rağmen halen hissediyorum. O yüzden insanların doğduğu yerde kalması ve doğduğu yerde doyması önemli." diye konuştu.

Sivas'ın sanayisiyle, turizmiyle, aynı zamanda önemli bir tarım şehri olması nedeniyle üzerinde durdukları önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu şehirde çok kıymetli ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. Bizim bakanlık olarak yapabileceğimiz ne olursa, gerek ASKON, gerek iş adamlarımızla, gerekse tarım konularında biz her zaman Sivas'ın emrinde oluruz. Genel itibarıyla zaten Türkiye tarımda nüfusu biraz düşmüş olmakla beraber Avrupa'da tarımsal hasılada birinci, dünyada da yedinci. Aslına bakarsanız 17'nci sırada, yani Türkiye kaynakları itibarıyla toprak kaynağı 17'nci sırada ama dünyada 7'nciliği almışız. Türkiye iyi bir yerde ama bununla hiçbir zaman böbürlenmiyoruz, gevşemiyoruz ve şımarmıyoruz. Önümüzdeki 5 yılın hedefini koyduk. Tarım şuramız var, en yakın zamanda yapacağız, ekim ayının üçüncü haftasında. Bütün çiftçilerimizin, bütün insanlarımızın, bütün vatandaşlarımızın ve bütün Sivaslılarımızın Tarım şurasına katkılarını bekliyoruz."

Pakdemirli, tarım şurasının 25 yıla ışık tutacağını dile getirerek, "İnşallah bundan sonraki hedefimiz, ülkemizi 2050'lere, 2070'lere taşımak için tarım ve orman tarafından üzerimize ne düşüyorsa onu yapmak." diye konuştu.

Herkesten işini en iyi şekilde yapması isteyen Pakdemirli, Türk milletinin bunu yapması durumunda 21. yüzyılda Türkiye'nin hem bölgesinde bir güç, hem de küresel bir güç olacağına işaret etti.

Pakdemirli, konuşmasının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve diğer davetliler ile ASKON Sivas Şubesinin açılışını gerçekleştirdi.



