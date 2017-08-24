ASKON şube başkanlarından açıklama

ANKARA (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin (ASKON) 37 şube başkanı, eylül ayında gerçekleştirilecek 10. Olağan Genel Kurul'da Hasan Ali Cesur'u destekleyeceklerini bildirdi.

Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Ankara'da 37 şube başkanının katılımıyla düzenlenen toplantıda, genel kurulda destekleyecekleri genel başkan adayını açıkladı.

ASKON'un faaliyetleri, duruşu, değer ve fikirleriyle Türkiye'de etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğine işaret eden Yıldırım, derneğin kuruluşundan itibaren görev yapan herkese değer kattığını ve katmaya devam edeceğini söyledi.

Yıldırım, ASKON'un, eylül ayında 10. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştireceğini ve yeni başkanını seçeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"ASKON, ülkemizin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için katma değer oluşturan fertlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda ASKON'un liyakat sahibi, ehil, bilgi ve tecrübeye sahip, yeni projeler üreterek bu projeleri hayata geçirebilecek, derneğin misyon ve vizyonuna yakışır bir isimle yoluna devam etmesi en büyük temennimizdir. ASKON şube başkanları olarak, kendisini tanımakla son derece müşerref olduğumuz, ASKON’u değerleri ile birlikte daha da ileriye taşıyacağına inandığımız, bilgi ve tecrübesine güvendiğimiz, adaylık sürecinde gösterdiği performans ve ortaya koyduğu projelerle bizlerin son derece güvenini kazanan dernek üyesi Hasan Ali Cesur'u, 10. Olağan Genel Kurul'da açıkça destekleyeceğimizi belirtir, kendisine başarı dileklerimizi iletiriz."