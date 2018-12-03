ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Mertcan'a ABD'den inovasyon ödülü

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Üyesi ve DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan’ın sahibi olduğu DOF Robtics, ABD’de gerçekleşen, geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı CES Las Vegas 2018 fuarında, "Artırılmış Sanal Gerçeklik (Virtual and Augmented Realtiy Products)" kategorisinde inovasyon ödülü aldı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın en büyük Uluslararası e-İhracat Zirvesi, Türkiye’nin en büyük Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi Smart Future Expo ile "Türkiye’nin yerli Ali Babası" olarak nitelendiren, 3 bin firmaya ihracat imkanı tanıyan Turkish Business Platform’u hayata geçiren ASKON'dan büyük bir başarı daha geldi.

ASKON Yönetim Kurulu Üyesi DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan’ın sahibi olduğu DOF Robtics, geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı, ABD’de gerçekleşen, CES Las Vegas 2018 fuarında "Arttırılmış Sanal Gerçeklik" kategorisinde inovasyon ödülüne layık görüldü.





- "Müteşebbis gençlerimizin neler yapabileceğinin bir göstergesi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ASKON olarak üyelerini özellikle katma değeri yüksek ürünler ve yerli üretim konusunda sürekli teşvik ettiklerini belirterek, Avrupa’nın en büyük e-ihracat zirvesi, akıllı teknolojilerin ele alındığı Smart Future Expo ve 3 bin üye işletmenin ticaret yapabileceği Turkish Business Platform'u hayata geçirdiklerini aktardı.

Cesur, şunları kaydetti:

"Türkiye genç bir ülke. Ülkemiz gençliğinin nüfusu, 20 AB ülkesinden daha fazla. Bu nedenle gelecekten çok ümitliyiz. Faaliyetlerimizin birçoğunu da bu gençliğimizi katma değeri yüksek ürünler ile yerli ve milli ürünler üretmeye teşvik için ayırıyoruz. Bunun ülkemizin kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ne kadar önem arz ettiğini biliyoruz.

Şu an için 154,2 milyar dolar bir ihracat kapasitesine sahibiz. Katma değeri yüksek ürünler sayesinde bu rakamın çok yukarılara çıkartılabileceği gerçeğinin farkındayız. Bu nedenle yüzde 100 yerli üretim ile Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerine Türk teknolojisini satan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mustafa Mertcan’ın almış olduğu ödül, ülkemiz açısından çok önemli. Müteşebbis gençlerimizin neler yapabileceğinin bir göstergesi... Biz inanıyoruz ki gençlerimiz, ufuklarını geniş tuttukça bütün hedeflerin üstesinden çok rahatlıkla gelebileceklerdir."





- "Şimdi sıra nitelikte"





Hasan Ali Cesur, ASKON olarak Türkiye için hayati öneme sahip konulara el atmaya devam edeceklerini, bu bağlamda şubat ayı içerisinde bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde beyin göçünü ele alacaklarını bildirdi.

Cesur, "Nicelik bakımından eğitim konusunda bayağı bir yol sarf ettik. Şimdi sıra nitelikte... Ülkemiz kalkınması adına bu nitelik meselesini masaya yatıracağız. Bir diğer çalışmamız da yerli tohum üzerine olacak. Hem stratejik açıdan hem de sağlık açısından son derece önemli olan bu konuyu mart ayı içerisinde irdeleyeceğiz. Türkiye’nin bu hassas konuda neler yapması gerektiğini ele alacağız." ifadelerini kullandı.