ASKON'dan Filistin'e ziyaret

KUDÜS (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "İsrail, Türk iş adamlarına açıkça mobbing uyguluyor, bunu bizzat müşahede ettik. Saatlerce heyetimiz havalimanında beklemek zorunda kaldı. Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcımız Serkan Ayaydın Lübnan’a giriş çıkış yapması nedeni ile havalimanında uzunca bir süre tutulup sorgulandı. Sorulardan biri de "İstanbul’da hangi camiye gittin?" oldu." dedi.

Cesur ve beraberindeki ASKON üyesi iş adamları, Filistin'de bir dizi temaslarda bulundu.

ASKON heyeti, Filistin temasları kapsamında ilk olarak Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Heyet ayrıca Filistinli iş adamları ile de görüşerek sıkıntılarını dinledi. Görüşmelerde hem İsrail hem de Filistin’deki son durum ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASKON Genel Başkanı Cesur, İsrail hükümetinin stratejik bir şekilde iş adamlarına mobbing uyguladığını, bunu havalimanına iner inmez yaşadıklarını belirterek, havalimanında yaşadıkları sıkıntının İsrail’in baskıcı tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

ASKON'un Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Serkan Ayaydın’ın Lübnan’a giriş çıkış yapması nedeni ile havalimanında uzunca bir süre tutulup sorgulandığını, sorulardan birinin de "İstanbul’da hangi camiye gittin?" olduğunu ifade eden Cesur, şunları aktardı:

"İsrail, Türk iş adamlarına açıkça mobbing uyguluyor, bunu bizzat müşahede ettik. Saatlerce heyetimiz havalimanında beklemek zorunda kaldı. İsrail, Filistin topraklarını Yahudileştirmek için son derece stratejik davranıyor. Güvenlik bahanesi ile yayılma politikası uygulayarak yeni yerleşim yerleri açıyor ve Filistin topraklarını işgal ediyor. Filistinli işadamları ile işgal altındaki topraklarda görüşmeniz çok zor.

Filistin’de özellikle İsrail işgali altındaki bölgelerde, Filistinliler ile ticaret yapmak neredeyse imkansız gibi. Hem kendileri bu konuda çok sıkıntı yaşıyor hem de onlarla görüşmek isteyen bizler. Buralarda çok zor şartlarda görüşme yapıyorsunuz. İstanbul’a davet ediyoruz fakat belirli konularda mutabık kalsak bile gümrükler İsrailli yetkililerde olduğu için somut bir adım atamıyorsunuz. Biz öncelikle Kudüs’te ASKON temsilciliği açarak ticari ve kardeşlik bağlarımızın daha da kuvvetlenmesini çok istiyoruz. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Yavuzer, bu konuda çok ciddi görüşmeler yürüttü. Ne var ki, İsrail hükümetinin STK’lar üzerinde çok yoğun bir baskısı var. Kudüs’te temsilcilik açma imkanını oluşturamazsak Ramallah’ta ASKON temsilciliğini açmayı planlıyoruz."





- "Bizlerin İsrail halkı ile sorunu yok"





Cesur, bu ziyaretlerin Filistin halkına büyük moral kaynağı olduğunu gördüklerini belirterek, "Kendilerini yalnız hissetmediklerini, Türk halkını çok sevdiklerini belirttiler ve direniş ruhlarını bu şekilde ayakta tuttuklarını ifade ettiler. Biz de şunu gördük; Evet, Filistin ve Kudüs meselesine duyarlıyız. Lakin bu yetmiyor. Yeni neslimize Kudüs’ü sevdirmeliyiz. Kudüs ile ilgili şiirler, romanlar yazılmalı, türküler, ezgiler, ağıtlar yakılmalı ve bu kutsal beldeler çokça ziyaret edilmeli. İsrail hükümetinin zorluklarına rağmen, asla ve asla bu topraklardan kopmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl İsrail ile ticaretin yüzde 10 arttığını aktaran Cesur, şunları kaydetti:

"550 milyon dolar ile demir çelik, 450 milyon dolar ile otomotiv bunun başını çekti. Her türlü makineyi İsrail bizden alıyor. Gıda,tekstil, kimya, çimento, mermer ve seramik ürünlerini bizden alıyor. İnşaat alanında büyük bir potansiyel var. Halkın Türkiye’ye olan ilgisi büyük ve Türkleri de açıkça seviyorlar. Ne var ki, Filistin topraklarını işgal etmeyi kafasına koymuş İsrail hükümeti hiçbir hukuk ve kural dinlemiyor. Bizlerin İsrail halkı ile sorunu yok lakin işgalci İsrail hükümetinin siyonist politikaları ile sorunumuz var. İsrail bir an önce uluslararası hukuka saygı göstererek Filistin topraklarını işgal etmeyi bırakmalı, Hz. Ömer'in (r.a) Kudüs’ü fethettiğinde açıkladığı beyannameyi iyi okumalıdır."