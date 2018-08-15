ASO ağustos ayı meclis toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "İthal ikameci bir ekonomi politikasıyla ithalat bağımlılığının azaltılması lazım." dedi.

Özdebir, ASO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, ekonomideki spekülatif ataklara karşı hükümetin yanında olduklarını söyledi.

Ticarette savaş değil, rekabet olması gerektiğini dile getiren Özdebir, bu bilinçle daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Özdebir, ekonominin bir an önce toparlanması ve hızlı bir büyüme trendine girmesi için oda olarak bazı tavsiyeleri bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetimi bir an önce gerçek anlamda, kendi istikrar programımız olma özelliğini taşıyan bütüncül ve iktisadi anlayışa uygun, inandırıcılığı olan bir program açıklamalıdır. Özellikle faiz dışı açık verdiğimiz son dönemlerde, mali disiplinin ivedi bir şekilde sağlanması gerekir. Bu doğrultuda, kamu tasarruf politikalarının devreye sokulması, kamu borç gereksiniminin azaltılması, israfın önlenmesi, getirisi düşük geri dönüşümü uzun yatırımların geçici olarak durdurulması gerekir. Mali disiplinin sağlanmasında uygulamaya konulacak politikalarda şeffaflık esası dikkate alınmalıdır. Bu minvalde bunun gerçekleşmesi için mali kuralın uygulamaya geçirilmesi gerekir."

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankasının bağımsızlığının ve saygınlığının önemli olduğuna işaret eden Özdebir, lüks tüketim harcamalarından kaçınılmasını ve yerli tüketimin özendirilmesini istedi.

Özdebir, ana ham maddesi ülkede olan sanayi mallarının üretimin artırılması için uygun teşvik politikalarının yürürlüğe sokulması gerektiğini belirterek, "Örneğin, cevherden madene, minarelerden kimyasallara ithal ikameci bir ekonomi politikasıyla ithalat bağımlılığının azaltılması lazım." diye konuştu.

- "Üretim ekonomisi temel yapı taşı olmalı"

Türkiye'nin sorunlarının ülkenin saygınlığından taviz verilmeden diplomasiyle çözülmesinin önem taşıdığını vurgulayan Özdebir, önerilerinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından söylendiğini ancak bunların parça parça değil, bütüncül bir milli program içinde zikredilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özdebir, ekonomide ortaya çıkan kırılgan yapının aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı olduğuna işaret etti.

İşletmelere sağlanacak teşvik politikalarıyla bunların yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelere dönüşeceğinin altını çizen Özdebir, "Üretim ekonomisi ekonominin temel yapı taşı olmalıdır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatına uyarak kamu alımlarında yurt dışı girdi oranı yüksek ürünlerde fiyatlarını Türk lirasına döndüren sanayicilerimizin mağduriyetine çözüm aranmalıdır." ifadesini kullandı.

Özdebir, yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesinin, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yatırım ortamının hızlı bir şekilde iyileştirilerek, yabancı yatırımcıya güvenin sağlandığı algısının yerleştirilmesi gerekiyor. Bunun sağlaması için de rekabete dayalı bir ekonomi politikası benimsenmeli. Cari açığın ekonomi ve istikrar üzerinde yüksek bir maliyet unsuru olduğu unutulmamalı. Cari açığın önemli unsuru olan enerjide dışa bağımlılığın azaltılarak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi zaruridir."