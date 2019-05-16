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ASO Başkanı Nurettin Özdebir gençlerle bir araya geldi

- Özdebir: "Türkiye'nin gerçek gündemi olan yenilikçilik, girişimcilik konularının ilk muhatabı sizlersiniz" - "Teknolojiyi takip eden, gelişmelere hakim genç dimağlar olarak ekonomik yaşamda yerinizi aldıkça yalnızca firmalarımız rekabetçi olmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomimizin genelindeki rekabetçilik düzeyi de yükselecektir"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir gençlerle bir araya geldi
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odasından (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, üniversite öğrencilerine seslenerek, "Türkiye'nin gerçek gündemi olan yenilikçilik, girişimcilik konularının ilk muhatabı sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Ufuk Üniversitesi 5. Kariyer Zirvesi'ne katıldı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye gibi hareketli bir ülkede, bütünüyle güncele takılıp kalmanın gerçek gündemin kaçırılmasına neden olabileceğini belirterek, Türkiye'nin gerçek gündemi olan yenilikçilik, girişimcilik konularının ilk muhatabının gençler olduğunu bildirdi.

Bu kavramların Türkiye'nin geleceğini belirleyecek, yön verecek stratejik kavramlar olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Türkiye'de bu kavramların konuşulmadığı, tartışılmadığı sürece sürdürülebilir anlamda refah seviyemizi artırmamız mümkün görünmemektedir. Teknolojiyi takip eden, gelişmelere hakim genç dimağlar olarak ekonomik yaşamda yerinizi aldıkça yalnızca firmalarımız rekabetçi olmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomimizin genelindeki rekabetçilik düzeyi de yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk gençliğinin girişimci ruha sahip olduğuna da dikkati çeken Özdebir, uluslararası araştırmaların da bunu söylediğini kaydetti.

Özdebir, 24 ülkeyi kapsayan Amway Küresel Girişimcilik Araştırmasına göre, Türkiye'de her 5 katılımcıdan 3'ünün kendi işine sahip olmaya yönelik tavrının olumlu olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer aldığını belirtti.

Üniversite mezunu katılımcıların, olmayanlara göre girişimciliğe karşı daha olumlu yaklaştıklarının görüldüğüne işaret eden Özdebir, özellikle 30 yaşın altındaki genç katılımcıların yüzde 53'ünün ve öğrencilerin yüzde 56'sının ciddi bir girişimcilik ruhu sergilediğini vurguladı.

Ayrıca, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) araştırmasına göre, Türkiye'de potansiyel girişimcilerin oranının yaklaşık yüzde 32 olduğunun altını çizen Özdebir, "Yani her 100 kişiden 32'si önümüzdeki üç yıl içerisinde girişimcilik faaliyetinde bulunma niyetinde olduğunu ifade etmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 14'tür." ifadesini kullandı.

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ASOKariyer ZirvesiNurettin Özdebir
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