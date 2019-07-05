ASO'dan “kredi paketi“ değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Kredi paketlerinde daha önce inşaat sanayisinde yoğunlaşma vardı ama ilk defa imalat sanayisinde ağırlıklı olarak bu kredilerin kullandırılmasına karar verildi. Bu önemli bir değişim, faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO ve Ziraat Bankası iş birliğiyle düzenlenen "Güncel Ekonomik Kredi Paketleri Toplantısı" ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Toplantıda, Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan, bankanın İvme Finansman Paketi başta olmak üzere çeşitli kredi paketleri konusunda sunum gerçekleştirdi.



Özdebir, toplantıda yaptığı konuşmada, Ziraat Bankasının Türkiye ekonomisi için büyük fedakarlıklar yapan kamu bankalarından biri olduğunu, kamu bankalarının bu dönemde piyasayı ayakta tuttuğunu bildirdi.



"Piyasamız monetarist bir piyasa"



Bankacılık sektörünün 2008'den bu yana reel sektöre destek olmaya gayret ettiğini belirten Özdebir, "O dönemlerde kredi portföyündeki artış yüzde 20'lerden yüzde 35'lere çıktı. 2008'in birinci çeyreğine kadar Krdei Garanti Fonu desteğiyle beraber ciddi bir kredi genişlemesi oldu. Bu genişlemeyle imalat sanayisinde büyüme rekorları kırdık. Bizim piyasamız monetarist bir piyasa. Yani ne kadar para ve kredi, o kadar iş. Para sıkıntısı yaşamaya başladığımız zaman biz sanayicilerin işleri daralmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Özdebir, doğrudan ve sıcak para girişlerinin azalmasının ekonominin yavaşlamasına neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Yüzde 60-70 ithalata dayalı bir üretimimiz var. Kurlardaki artış işletme sermayelerimizin yüzde 30-40'lar seviyesinde daralmasına, döviz cinsinden borçlu olan firmaların bilançolarının bozulmasına yol açtı. Bu süreçte bazı bankalar, daha önce vermiş oldukları kredi limitlerini sıfırlamaya çalıştı. Bu da işletmelerimizde ciddi sıkıntılara sebep oldu. Şimdi hükümetimizin de almış olduğu kararlarla yeni kredi paketleri oluşturuldu. Kredi paketlerinde daha önce inşaat sanayisinde yoğunlaşma vardı ama ilk defa imalat sanayisi ağırlıklı olarak bu kredilerin kullandırılmasına karar verildi. Bu önemli bir değişim, faydalı olacağına inanıyorum."