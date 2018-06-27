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ASO haziran ayı meclis toplantısı

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Yeni sistemle hızlı karar alma ve bürokratik süreçlerden kaynaklanan kayıpların ortadan kalkacağı düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisine ilişkin yapısal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için uygun bir yapı ortaya çıkacaktır"

ASO haziran ayı meclis toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni sistemle bürokratik süreçlerden kaynaklanan kayıpların ortadan kalkacağına dikkati çekerek, "Türkiye ekonomisine ilişkin yapısal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için uygun bir yapı ortaya çıkacaktır." dedi.

Özdebir, ASO'nun haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve oluşturacağı hükümeti tebrik ettiğini belirterek, "Ankaralı sanayiciler olarak, ülkemizin başarısı için hükümetimizin her zaman yanındayız. Yeni sistemle hızlı karar alma ve bürokratik süreçlerden kaynaklanan kayıpların ortadan kalkacağı düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisine ilişkin yapısal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için uygun bir yapı ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Bazı iktisatçıların enflasyon ve cari açığın kontrol altında tutulabilmesi için iç talebin kısılması gerektiğini savunduğunu aktaran Özdebir, "Biz sanayiciler olarak tam tersini düşünüyoruz. Sanayi kesiminin döviz cinsinden borçluluklarının arttığı düşünüldüğünde, iç pazarımızın canlılığını kaybetmemesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Özdebir, sanayinin yarattığı katma değere işaret ederek, "Sanayideki büyüme verimlilik artışı ile sağlandığı ölçüde sağlıklı olacaktır. İşgücü, sermaye ve toplam faktör verimliliğini artıramayan bir Türkiye'nin 'sürdürülebilir büyümeyi' yakalaması oldukça zor görünmektedir. Bugün artık teknoloji ile birlikte kullanılan yenilikçilik ve dijitalleşme kavramları ekonomik yaşamın en önemli unsuru haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin elindeki nitelikli insan gücünü yönlendirebileceği alanların başında girişimciliğin geldiğinin altını çizen Özdebir, şunları kaydetti:

"Günümüz ekonomi anlayışında 'yüksek ve sürdürülebilir büyümenin' en temel anahtarlarından bir tanesi hızlı büyüyen, teknoloji start-up'larıdır. Orta gelir tuzağından kurtulması ve belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için Türkiye'nin önce şu anda içinde bulunduğu orta teknoloji segmentinden yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerekmektedir."

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