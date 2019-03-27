ASO mart ayı meclis toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, üretim ve iş yerlerinin ayakta kalmaları için atılacak adımların istihdam da yaratacağını belirterek, "İş yeri yoksa üretim, istihdam, vergi ve ihracat da yoktur." dedi.

Özdebir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin de konuk olduğu mart ayı meclis toplantısındaki konuşmasında işsizliğin ekonominin önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

İşsizliğin sanayide uygulanacak üretim reformuyla çözülebileceğini dile getiren Özdebir, "Üretim, kendiliğinden istihdamı doğuracaktır. İş yeri yoksa üretim, istihdam, vergi ve ihracat da yoktur. İş yerini korursak istihdamı da yaratmış oluruz." diye konuştu.

Yüksek kredi faiz oranlarının sanayicinin likiditeye ulaşmasındaki en büyük engel olduğuna işaret eden Özdebir, bu durumun üretimi ciddi anlamda sekteye uğrattığını kaydetti. Özdebir, "Bu noktada Türk Eximbank ve Kalkınma Bankasının rolü gözden geçirilmeli. İhracat destekleri artırılmalı." ifadesini kullandı.

- "İthal ikameci bir ekonomi modeline geçmeliyiz"

Özdebir, ekonomide kur ve enflasyon temelli bir daralma süreci yaşandığını anlatarak, ihracatın krizden çıkmak açısından önemini vurguladı.

Güçlü firmaların ülkeye döviz kazandırdıklarının altını çizen Özdebir, "İhracat, mevcut yapının devam edebilmesi için hayati öneme sahiptir. En önemli sorunumuz ara malı ithalatı. Bugün ihraç ettiğimiz 100 dolarlık malın 66 doları ithal mal. Sadece 34 dolarlık katma değer yaratıyoruz. Krizden çıkma istiyorsak kazanmak zorundayız. İthal ikameci bir ekonomi modeline geçmemiz artık zarurettir." dedi.

Ekonomide dengelenme süreci içerisine girildiğini dile getiren belirten Özdebir, ocak ayı sonundan itibaren güven endekslerinin yükseldiğini ve dengelenme sürecinde yukarı doğru ivme göründüğünü söyledi.

Özdebir, firmaların para kazanmaları için üzerlerindeki yüklerin azaltılmasını önemine değinerek, "İş piyasalarındaki katılığı çözecek dönüşümleri gerçekleştirmeliyiz. Önemli olan iş yeridir. İş yeri yoksa büyüme de yok. O yüzden iş yerini korumamız lazım." diye konuştu.



