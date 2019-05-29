ASO mayıs ayı meclis toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi"nin iç piyasada likidite darboğazının aşılmasında etkili olacağını belirterek, "Bankalardan finansman sağlanmakta zorlanıldığı bir dönemde bu tedbirlerin yerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Özdebir, Odanın mayıs ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, ekonomide yaşanan sıkıntıların ana nedeninin reel sektörün yüksek borçluluk oranı olduğunu söyledi.

Reel sektör ile bankacılık sektörü arasında borç sorunu bulunduğunu ve bunun çözülmesi gerektiğini dile getiren Özdebir, "Bunun gerçekleşebilmesi için piyasa dinamiklerini harekete geçirecek bir para politikasının yanı sıra bankacılık ile reel sektör arasında kanalların açılması yani borç yapılandırılması gerekir." ifadesini kullandı.

Özdebir, reel sektörün bankalara borçlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından satın alınabileceğini belirterek, "Diğer bir alternatif, Asya krizinden sonra Malezya ve Tayland'da olduğu gibi aktif yönetim şirketleri vasıtasıyla borç yapılandırılması ve sistemin yürütülebilmesi için Kurumsal Borç Yeniden Yapılandırma Komitesi devreye sokulabilir." diye konuştu.

Nurettin Özdebir, söz konusu uygulamalarla reel sektörün finansal açıdan rahatlatılarak üretimde devamlılığın sağlanabileceğini dile getirdi.

- İVME Finansman Paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "İVME Finansman Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdebir, paketi yöntem olarak doğru bulduklarını ifade etti.

Özdebir, "Kamu bankalarının finansal yapılarını güçlendirmeye yönelik alınan tedbirlerden sonra bu bankalar tarafından özel sektör firmalarına yönelik açıklanan paket, iç piyasada likidite darboğazının aşılmasında da etkili olacaktır. Bankalardan finansman sağlanmakta zorlanıldığı bir dönemde bu tedbirlerin oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Paketin piyasaya 30 milyar liralık bir para arzı sağlayacağına dikkati çeken Özdebir, uygulamanın piyasaların canlanması açısından yararlı olacağını düşündüklerini söyledi.

- Kamunun borçları için "takas çeki" önerisi

Kamunun özel sektöre borçları için "takas çeki" önerisinde bulunan Özdebir, şunları kaydetti:

"İdareler takas çeki çıkartabilir. Bunlar bozdurulamasın ama bunlarla borç ödenebilsin ve mal alınabilsin. Çekler devlete olan borçlarda ve vergi ödemelerinde kullanılabilsin. Oluşturulan bu kaydi para/çek çok önemli bir finansman aracı olarak piyasaya arz edilmiş ve piyasadaki sıkışıklık aşılmış olur."