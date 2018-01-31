ASO ocak ayı meclis toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2018'de istihdam teşvikleri vermeye ve imalat sanayisini desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi imalat sanayisinden geçer." dedi.

Yılmaz, Ankara Sanayi Odasının (ASO) ocak ayı meclis toplantısında, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

Harekatın Türkiye'nin geleceğini riske atacak gelişmeler öngörülerek, gerekli tedbirleri almak amacıyla düzenlendiğini belirten Yılmaz, Türk askerinin işgal gibi bir düşüncesinin olmadığını, oradaki bütün etnik yapıların geleceği ve huzuru için Afrin'de bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye üzerinde birtakım hesaplar yapan güç odakları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye milli bilinci, direnci, ekonomisi, iş dünyası ve sivil toplum örgütleriyle topyekun bu gidişatı engelledi ve 2023 hedefine doğru yürümeye devam ediyor." diye konuştu.

Ekonomideki gelişmelere değinen Yılmaz, Türkiye'nin 15 yılda alt-orta gelir grubundan üst-orta gelir grubuna yükseldiğini, yüksek gelir grubuna ulaşmak için en önemli unsurun ise orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçiş olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin üstünlüğünün coğrafyası, lojistik imkanları, yetişmiş insan gücü ve sanayi tecrübesi olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunları iyi değerlendirerek, katma değeri yüksek üretimle cari açığımızı kapatmamız lazım. Enerjide hamleler yapacağız. Yerli ve yenilenebilir üretim konularında daha fazla yol almamız lazım. Buna ilave olarak döviz kazandırıcı hizmet sektörlerini, turizm, dış müteahhitlik gibi hizmetleri geliştirmek zorundayız. Asıl çıkış sanayi. İhracatımızın yüzde 95'e yakını sanayi ürünlerinden oluşuyor. İhracatımızı artırarak ve bunun katma değerini yükselterek cari açık meselesini çözmek durumundayız."

2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tam anlamıyla geçiş olacağını hatırlatan Yılmaz, söz konusu sistemle yeni bir kalkınma sürecinin başlayacağını, istikrarsızlığın yaşanmayacağını, belirsizliklerin azalarak öngörülebilirliğin artacağını, bürokrasinin hızlı işleyeceğini ve Türkiye'nin yeni bir atılım sürecine gireceğini ifade etti.

- "Teşvikler bu yıl da devam edecek"

Yılmaz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Türkiye ekonomisinin çok iyi direnç gösterdiğini vurgulayarak, bunun en önemli göstergesinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide görülen yüzde 11,1'lik büyüme olduğunu söyledi.

Büyümenin sürdürülebilir şekilde devam etmesinin önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, bütün kesimleri içine alan kapsayıcı büyümenin hedeflendiğini belirtti.

Yılmaz, geçen yıl istihdamda artış olduğuna dikkati çekerek, istihdam teşviklerinin bunda büyük payının bulunduğunu bildirdi.

Bu yıl istihdam teşviklerinin devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanımızın gönderdiği torba kanun düzenlemesinde istihdam teşvikleriyle ilgili hükümler yer alıyor. İmalat sanayisini desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi imalat sanayisinden geçer. Bütün sektörler önemli ama imalat sektörü işin motoru. Bu alanda güçlü olduğunuz zaman dış şoklara daha dayanıklı olursunuz. Üretkenlik, verimlilik alanında daha fazla yol alabilirsiniz."

Enflasyonla mücadeleye de değinen Yılmaz, "2023 hedefinde amacımız yüzde 5 ile 5'in altına inen bir enflasyon. Türkiye'nin bunu başarmaması için bir sebep yok. Burada verimlik ve rekabet artışının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, bu yıl büyümenin de süreceğini vurgulayarak, "Orta Vadeli Program'da (OVP) ortaya koyduğumuz büyüme hedefimiz yüzde 5,5. Söz konusu büyüme rakamını rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum. İhracat ve yatırımla büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ankara ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmeli"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Ankara'nın ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkentin, ileri teknolojili patent-faydalı model başvurularının yüzde 14'ünü gerçekleştirdiğine işaret eden Özdebir, ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una bu kentin ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Özdebir, "Ankara'nın bu potansiyelinin kullanılması, harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Ankara'nın ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmesi yalnızca Ankara için değil, tüm Türkiye açısından önemlidir." dedi.

Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere dikkati çeken Özdebir, hem IMF'nin hem de Dünya Bankasının küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini hatırlattı.

Özdebir, Türkiye'de yaz aylarına kadar enflasyonun aşağıya inmesini beklediklerinin altını çizerek, "Bu süreci iyi değerlendirirsek yılın geri kalanında da enflasyonu kontrol ederek, OVP'deki yüzde 7 oranına ya da en azından dün Merkez Bankasının açıkladığı yüzde 7,9'luk orana rahatlıkla ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum." diye konuştu.

Bu yıl bankacılık üzerinden kredi genişlemesinin sağlanması ve piyasadaki canlılığın devam etmesi için Kredi Garanti Fonunun sürdürülebilir ve ekonomik büyümeyi destekleyecek kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"2018'de yeni sermaye yatırımlarının hayata geçirilmesi, makine parkurunun modernize edilmesi, genişlemeye yönelik yatırımların gerçekleşmesi için hükümetimizin makine-teçhizat harcamalarında yatırımcılara destek olacak birtakım tedbirleri devreye almasını destekliyoruz. Maliye Bakanımız firmaların KDV alacaklarını hızla ödeyecek bir sistem kuracaklarını belirtti. Bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Dün Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ, 93 maddelik Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Paketi'ni açıkladı. Bu pakette yer alan 65 madde İcra İflas Kanunu ile ilgili. Tasarıyla umarız istismarların ortadan kaldırılacağı, ticaretin kuralları içinde, konkordato müessesesinin daha iyi işleyeceği bir iflas erteleme hayata geçirilir."