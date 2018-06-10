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ASO, OSB tecrübesini KKTC'ye aktaracak

ANKARA (AA) - Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması...

ASO, OSB tecrübesini KKTC'ye aktaracak

ANKARA (AA) - Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması için destek istedi.
ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Avunduk, ziyarette, KKTC ekonomisinin büyük kısmının ticarete ve ithalata dayandığını belirtti.
Ülke ekonomisinde turizm, yüksek öğretimi gibi alanlara endeksli olduğunu aktaran Avunduk, KKTC'nin üretim yapabilen bir konuma gelmesi için OSB'lere ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Avunduk, "Kıbrıs'ta OSB kurulması konusunda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan destek istedik. Kendileri bize destek vereceklerini dile getirdiler. Ankara'da ASO 1. OSB'yi de gezdik ve çok etkilendik. Bir benzerinin Kıbrıs’ta kurulmasını arzu ediyoruz. Bizim en önemli eksiğimiz tecrübe. ASO ise bu tecrübeye fazlasıyla sahip ve biz de bu tecrübelerden faydalanarak ekonomimizin üretim ayağını da gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
ASO Başkanı Özdebir ise heyete Ankara sanayisi hakkında bilgiler verdi ve Ankara’nın başkent olmasının yanında önemli bir sanayi şehri haline geldiğini belirtti.
Kıbrıs’ta sanayileşme politikası dahilinde yatırımlar yapılabileceğine dikkat çeken Özdebir, şunları kaydetti:
"Kıbrıs’ta OSB'ler kurulabilir. Bu konuda çok önemli tecrübelerimiz var. ASO olarak Kazakistan Çimkent ve Rusya St. Petersburg başta olmak üzere bazı ülkelerde Türkiye tarzı OSB kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Gerek ülke olarak gerekse OSB'ler olarak çok önemli tecrübelerimiz var. Bu tecrübelerimizi yavru vatan için de paylaşmaya hazırız."

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