ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bulunan ASO Teknik Kolejinde karne heyecanı yaşandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolejin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı karne töreni ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Özdebir, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını belirtti.

Öğrencilerin sadece akademik bilgi açısından değil kişisel gelişimleri anlamında da çok ciddi mesafe katettiklerine dikkati çeken Özdebir, "Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkede fabrikatör ya da bilim adamı olarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaksınız." dedi.

Geride bir eser bırakılmasının ülkeye ve insanlığa yapılacak en büyük hizmet olacağının altını çizen Özdebir, "Sizler o eserleri yapabilecek yetenekte zeki, çevik ve çalışkan gençlersiniz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Benim için hepiniz takdire ve teşekküre layıksınız." ifadelerini kullandı.

Özdebir, tören sonunda başarılı öğrencilere hediyeler verdi.