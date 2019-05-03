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ASO üyeleri Güney Afrikalı iş adamlarıyla iş birliği yapacak

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Güney Afrika Cumhuriyeti Free State Eyaleti Siyahi İş Adamları Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güney Afrika İş Forumu" kapsamında...

ASO üyeleri Güney Afrikalı iş adamlarıyla iş birliği yapacak
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Güney Afrika Cumhuriyeti Free State Eyaleti Siyahi İş Adamları Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güney Afrika İş Forumu" kapsamında imzalanan protokol iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Her iki ülkenin birlikte yapabilecekleri birçok iş var. Bizim buradaki firmalarımızın oradaki firmalarla tanışması, oradaki firmaların da burayla tanışması açısından önemli bir iş birliği olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Konuk Oda Başkanı Reginald Mutsi de iş birliğinin iki ülkeye karşılıklı fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Mutsi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde birçok alanda yatırım fırsatı bulunduğuna dikkati çekerek, ASO üyesi iş adamlarını Güney Afrika'ya davet etti.



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ASONurettin Özdebir
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