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ASO Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

- Yılda en az 2 kere toplanacak kurulda, sanayicileri ilgilendiren konular ele alınarak çözüme ilişkin öneriler geliştirilecek

ASO Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Yüksek İstişare Kurulu, ilk toplantısını Nurettin Özdebir başkanlığında gerçekleştirdi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yeni düzenlediği mevzuat çerçevesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nda, Türkiye ve Ankara ekonomisine yön veren iş adamları yer alıyor. Yılda en az 2 kere toplanacak kurulda, sanayicileri ilgilendiren konular ele alınarak çözüme ilişkin öneriler geliştirilecek.

Toplantının açılışında konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Yüksek İstişare Kurulu'nun görevleri hakkında bilgi verdi. Kurulun ortak akılla hareket edip ülke ekonomisine katkı sağlayacak görüşler oluşturacağını belirten Özdebir, "Sizler Ankara'nın ve bu ülkenin önemli değerlerisiniz. Ülkemiz için sizlerin görüşlerine zaten zaman zaman başvuruyorduk. Ancak TOBB'un yaptığı düzenlemeyle oluşturduğumuz bu kurulla, bu istişare mekanizmasını daha kurumsal hale getirmiş olduk. Sizlerin de önerisiyle oluşturacağımız gündemlerle Ankara ve ülkemiz için katkı vermeye devam edeceğiz. Bu kurulda yer almayı kabul edip, bu çalışmalara zaman ayırdığınız için Ankara adına size şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kurulun ilk toplantısında, ekonomik durum değerlendirildi ve üretim gücünün korunması için yapılması gerekenler ele alındı.

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