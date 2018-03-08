Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

ASO’da kadın temalı sergi açıldı

ANKARA (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara Sanayi Odası’nda kadın temalı resim sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşanı ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in eşi Oya Özdebir, kadınların sosyal hayatı yönlendirmesinin...

ASO’da kadın temalı sergi açıldı

ANKARA (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara Sanayi Odası’nda kadın temalı resim sergisi açıldı.
Serginin açılışında konuşanı ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in eşi Oya Özdebir, kadınların sosyal hayatı yönlendirmesinin yanı sıra aile birliğinin de temel direği olduğunu söyledi.
Kadınların, çocukları yetiştirmeleri nedeniyle hayata da etki ettiklerini kaydeden Özdebir, “Bir anne olarak bu güzel eserlerin arasında bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum." dedi.
43 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, ay sonuna kadar gezilebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SergiOya ÖzdebirASO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5