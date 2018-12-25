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ASO'dan "asgari ücret desteği" için teşekkür

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Yüzde 26,05 artışla net 2 bin 20 liraya yükseltilen asgari ücret rakamını olumlu karşılıyorum" - "2019 yılında asgari ücret desteğinin 12 ay olarak devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

ASO'dan
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yüzde 26,05 artışla net 2 bin 20 liraya yükseltilen asgari ücret rakamını olumlu karşıladığını belirterek, "2019 yılında asgari ücret desteğinin 12 ay olarak devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, asgari ücrete 5 puanlık refah payı eklendiğini anımsatarak, yeni rakamın çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Dar gelirlilerin ücretlerine yapılan artışların doğrudan ekonomiye geri döneceğine işaret eden Özdebir, "İşçilerimiz bu artışı hak etmiştir. Onların refah seviyelerini artırmak hem devletimizin hem de işverenlerimizin görevidir. Daha mutlu çalışanlarımızla daha huzurlu bir iş hayatı ve daha verimli bir ülke olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda oy birliğiyle alındığını, devlet, işçi ve işverenin ortak bir karara imza attığını ve bunun uzlaşma kültürü açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Özdebir, gelecekte ülkede her konuda verilecek kararların uzlaşıyla alınması temennisini ifade etti.

Özdebir, yüzde 26,05 artışla net 2 bin 20 liraya yükseltilen asgari ücret rakamını olumlu karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün açıkladığı istihdam destekleri başta olmak üzere, elektrik ve doğal gaz indirimleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 2019 yılında 12 ay devam edecek asgari ücret desteği ve 51 ilde 6 puanlık SGK teşviki ile ilk kez işe alınacakların vergi ve SGK desteklerinin sürdürülecek olması, işverenlerimize gelecek yıl da önemli katkı sağlayacaktır. Elektrik ve doğal gaz indirimleri de vatandaşın alım gücünü artırarak piyasada beklenen canlanmaya önemli bir destek olacaktır."

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Asgari ücretASONurettin Özdebir
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