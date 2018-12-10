banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda haftasonu gömüldü Bursa
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Kadınlara örnek oldu
Kadınlara örnek oldu

ASO'dan büyüme değerlendirmesi

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Ekonomik saldırıya rağmen büyüdük ama çıkarmamız gereken dersler var"

ASO'dan büyüme değerlendirmesi
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ekonomik saldırıya rağmen büyüdük ama çıkarmamız gereken dersler var." ifadesini kullandı.

Özdebir, 2018 yılı 3. çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki gösterdiği performanstan sonra ülkeye yönelik ekonomik saldırıya rağmen, bu çeyrekte daralma olmadığını belirten Özdebir, "Ekonomik saldırıya rağmen büyüdük ama çıkarmamız gereken dersler var. İmalat sanayisindeki yüzde 0,6'lık artış, ülkemizin sağlıklı şekilde büyümesi için sanayinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sanayiye gerekli önemin verilmesi açısından bu rakamlar önemli sinyaller vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, son güven endekslerinin, inşaat hariç diğer kesimlerde ekonomiye güvenin artığına işaret ederek, küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisini desteklemesi durumunda 2019 yılında ülkenin istenilen hedeflere rahatlıkla varabileceğini vurguladı. Faiz ve kurda yaşanacak düzeltmelerle Türkiye ekonomisinin çarkları çok daha hızlı dönebileceğini ancak bunun için yapılması gerekenler olduğunun altını çizen Özdebir, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada yaşananlar, gelecekte küresel piyasalarda yıkıcı bir rekabet ortamı yaratacaktır. Buna hazırlanmak için verimliliği arttırıp, dijitalleşmeye yönelik adımlar atarak sanayideki dönüşümü bir an öne gerçekleştirmeliyiz. Katma değer sanayi sektöründe yaratılıyor. Ülkemizin sağlıklı bir büyüme performansı ortaya koyması için daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Gelecekte bilgi teknolojisi ve kullanımı, ekonomik ve toplumsal dönüşümün katalizörü olacaktır. Beşeri sermayenin nitelikli hale dönüştürülmesi teknolojik alt yapının gelişmesini mümkün kılacaktır. Üretimde yeni teknolojik gelişmeler, iş gücü piyasasındaki işçilerin eğitim kalitesinin arttırılması ile mümkün olacaktır."




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2018 Yılı 3. çeyrek Büyüme VerileriASONurettin Özdebir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1