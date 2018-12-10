ASO'dan büyüme değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ekonomik saldırıya rağmen büyüdük ama çıkarmamız gereken dersler var." ifadesini kullandı.

Özdebir, 2018 yılı 3. çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki gösterdiği performanstan sonra ülkeye yönelik ekonomik saldırıya rağmen, bu çeyrekte daralma olmadığını belirten Özdebir, "Ekonomik saldırıya rağmen büyüdük ama çıkarmamız gereken dersler var. İmalat sanayisindeki yüzde 0,6'lık artış, ülkemizin sağlıklı şekilde büyümesi için sanayinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sanayiye gerekli önemin verilmesi açısından bu rakamlar önemli sinyaller vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, son güven endekslerinin, inşaat hariç diğer kesimlerde ekonomiye güvenin artığına işaret ederek, küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisini desteklemesi durumunda 2019 yılında ülkenin istenilen hedeflere rahatlıkla varabileceğini vurguladı. Faiz ve kurda yaşanacak düzeltmelerle Türkiye ekonomisinin çarkları çok daha hızlı dönebileceğini ancak bunun için yapılması gerekenler olduğunun altını çizen Özdebir, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada yaşananlar, gelecekte küresel piyasalarda yıkıcı bir rekabet ortamı yaratacaktır. Buna hazırlanmak için verimliliği arttırıp, dijitalleşmeye yönelik adımlar atarak sanayideki dönüşümü bir an öne gerçekleştirmeliyiz. Katma değer sanayi sektöründe yaratılıyor. Ülkemizin sağlıklı bir büyüme performansı ortaya koyması için daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Gelecekte bilgi teknolojisi ve kullanımı, ekonomik ve toplumsal dönüşümün katalizörü olacaktır. Beşeri sermayenin nitelikli hale dönüştürülmesi teknolojik alt yapının gelişmesini mümkün kılacaktır. Üretimde yeni teknolojik gelişmeler, iş gücü piyasasındaki işçilerin eğitim kalitesinin arttırılması ile mümkün olacaktır."











