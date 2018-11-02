Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon Halit Yıldız Hakan Karakaya
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

ASO'dan enflasyonla mücadele için yüzde 20 indirim

- ASO tarafından yıl sonuna kadar tüm belge ve hizmet ücretlerinde yüzde 20 indirim kararı alındı - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Enflasyon trendinin gelecek dönemlerde aşağı yönlü hareketi makro ekonomide dengelenmeyi hızlandıracak"

ASO'dan enflasyonla mücadele için yüzde 20 indirim
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odasınca, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"na destek olmak amacıyla yıl sonuna kadar tüm belge ve hizmet ücretlerinde yüzde 20 indirim kararı alındı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO ekim ayı meclis toplantısında üyelerin oy birliğiyle aldığı kararla, 31 Aralık'a kadar ASO tarafından verilen tüm belge ve hizmet ücretlerinde kampanyadaki yüzde 10 yerine yüzde 20 indirim uygulanacak.

Kararı değerlendiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, programın açıklandığı 9 Ekim'de bu mücadeleyi desteklediklerini ve ASO olarak katılacaklarını açıkladıklarını anımsattı.

Bu süreçte üyelerden mücadeleye destek istediklerini ve büyük oranda katılımın gerçekleştiğini ifade eden Özdebir, "O tarihten sonra yapılan ilk meclis toplantımızda yönetim kurulumuzun teklifiyle meclisimiz yüzde 20 indirim kararı aldı. Topyekün dayanışmayla bu sorunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, enflasyonla mücadelede popülist politikalardan uzak, üretime dayalı ekonomi ile geçici değil kalıcı çözümler ve politikalar ortaya konulması gerektiğini de vurgulayarak, enflasyonun yükselmesinin çok kolay olduğunu ancak düşüş sürecinin gecikmeli olacağının unutulmamasını istedi.

Enflasyon trendinin gelecek dönemlerde aşağı yönlü hareketinin, makro ekonomide dengelenmeyi hızlandıracağını bildiren Özdebir, şunları kaydetti:

"Özellikle enflasyonun çözümü noktasında hanehalkı odaklı olunması, yani enflasyonun düşeceğine kamu otoritesinin vatandaşları inandırması gerekir. Bu gerçekleştiğinde enflasyonda başarı şansı daha da artacaktır. Piyasa kuralları çerçevesinde hareket edilmesi ve olumlu haber akışı ile birlikte sadece enflasyonda değil bütün makroekonomik değişkenlerin dengelenme ve düzelme sürecinin daha da hızlanacağı kanaatini taşıyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ASOASO'dan Belge Ve Hizmetlerde IndirimEnflasyonla Topyekun MücadeleNurettin Özdebir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1