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ASO'dan Japonya'ya iş birliği çağrısı

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk son derece iyi. Bu dostluğu ticarete de yansıtmamız gerekiyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi seviyelere gelmesi için ASO olarak iş birliğine hazırız"

ASO'dan Japonya'ya iş birliği çağrısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun son derece iyi olduğunu belirterek, "Bu dostluğu ticarete de yansıtmamız gerekiyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi seviyelere gelmesi için ASO olarak iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, ASO Başkanı Özdebir'i ziyaret etti.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükelçi Miyajima'ya Ankara sanayisi hakkında bilgi verdi.

Ankara'nın gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ve teknolojisiyle Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden biri olduğunu aktaran Özdebir, kentin birçok sektörde üretim yapan firmalarıyla çok önemli bir üretim merkezi haline geldiğine işaret etti.

Özdebir, gelişen sanayi altyapısıyla kente yabancı yatırımcıların ilgisinin de arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2 milyar doları ihracat olmak üzere ülke ekonomisine yıllık 6 milyar dolar katkı sağlayan Türkiye'nin en iyi OSB'lerinden biri olup, değişik sektörlerde 335 sanayi parselinde faaliyet gösteren 280 fabrikasıyla 40 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Özellikle ileri teknolojinin yoğunlaştığı Türkiye'de en yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir şehir haline geldi. Türkiye'deki ileri teknoloji ürünlerinin yüzde 20'si Ankara'da üretiliyor. Bu kabiliyetiyle Ankara, sanayinin başkenti olma hedefine hızla ilerlerken yüksek teknolojinin de başkenti olmuştur."

Özdebir, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun son derece iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu dostluğu ticarete de yansıtmamız gerekiyor. Japonya'nın 700 milyar dolar olan ihracatı içinde Türkiye'nin aldığı pay 3-4 milyar dolar civarında. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi seviyelere gelmesi için ASO olarak iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

Japonya Büyükelçisi Miyajima da Ankaralı sanayicilere, iş birliği yapma ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirme çağrısında bulundu.

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖzdebirJaponya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima
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