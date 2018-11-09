Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Murat Mergin Bursa
Lila Group'a yeni müdür
Lila Group'a yeni müdür
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur

ASO'dan "kısa çalışma" teşekkürü

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yayınlanan yeni yönetmelikte 'zorlayıcı sebep' tanımı yapıldı" - "Düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmalarımız elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek" - "Yönetmeliğin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere herkese teşekkürler"

ASO'dan
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yayınlanan yeni yönetmelikte "zorlayıcı sebep" tanımı yapıldığını belirterek, "Düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmalarımız elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek. Yönetmeliğin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, ağustosta Türkiye'ye yönelik kur saldırılarıyla, bazı firmaların sıkıntı yaşayarak üretimlerini kısmi olarak azalttıklarını hatırlattı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlara 15 maddelik bir rapor sunduklarını ve rapordaki maddelerden birinin de kısa çalışma ödeneği uygulamasının süratle hayata geçirilmesi olduğunu anımsatan Özdebir, "Uygulamada üretimini kısmen azaltan ya da belirli süre geçici olarak durduran firmalarımızın, işçi çıkarmadan işçilerin çalışmadığı sürelerde ücretlerinin bir bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması sağlanıyordu. Mevcut Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği, genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle bir türlü işlerlik kazanamıyordu. Özellikle Çalışma Bakanımızı ziyaret ederek durumu kendisine aktarıp talebimizi iletmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Düzenleme önemli bir fonksiyon üstlenecek"

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, "İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları" şeklinde "zorlayıcı sebep" tanımı getirildiğini bildiren Özdebir, şunları kaydetti:

"Küçülen piyasa ortamında, çalışanlarını işten çıkarmak bir işletmenin yapmak isteyeceği en son şeydir. Bu tanım ve düzenlemeyle, sıkıntıya düşen firmalarımız bu imkandan daha rahat faydalanarak, yetişmiş elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek. Düzenlemenin işçilerimizi çıkarmadan sıkıntılarımızı aşmak için önemli bir fonksiyon üstleneceğine inanıyorum. Zaten işçilerimiz işsiz kalsaydı 10 ay süreyle maaşlarını bu fondan almak zorunda kalacaktı. Düzenlemeyle fon da daha az ödeme yapmış olacak. Dolayısıyla bu hem çalışanın, hem de fonun lehine bir durum. Yönetmeliğin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere herkese teşekkürler."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ASOKısa çalışma ödeneğiNurettin Özdebir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1