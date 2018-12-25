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ASO'dan "nitelikli personel" çağrısı

- Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: - "Daha fazla üretim için nitelikli ve donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi gerekiyor. Mesleki eğitime bütüncül bir şekilde bakılamadığı için fazla mesafe alınamıyor. İşsizlik oranları bu kadar yüksek olmasına rağmen imalat sanayisi eleman bulamıyor"

ASO'dan
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, daha fazla üretim için nitelikli ve donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitime bütüncül bir şekilde bakılamadığı için fazla mesafe alınamıyor. İşsizlik oranları bu kadar yüksek olmasına rağmen imalat sanayisi eleman bulamıyor." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından başlatılan Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET- European Credit System For Vocational Education and Training) Çalıştayı'na katıldı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, ECVET ile bireylere farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda mesleki eğitimlerini tamamlayabilme yolunun açıldığını bildirdi. Bu sistemin, bireyin kendi ülkesi dışındaki bir yerde gördüğü eğitimin tanınmasını ve şeffaflığını sağlamak üzere geliştirildiğine işaret eden Özdebir, sistemle hayat boyu eğitimin cazibesinin artacağına inandığını vurguladı.

Özdebir, genç nüfusun niteliğinin artırılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ECVET yalnız istihdam açısından değil, en büyük sermayemiz genç nüfusun niteliğinin artırılması açısından, onları teşvik edecek bir unsur olarak değerlendirilmeli. ASO olarak yıllardır mesleki eğitim konusunda çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla Türkiye'ye örnek modeller ortaya koyup, hem mesleki eğitimin niteliğini yükseltmeyi amaçlıyoruz hem de mesleki eğitimin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Mesleki eğitimi cazip hale getirmenin önemli yollarından biri de meslekte kariyer basamaklarının oluşturulması. ECVET projesinin mesleki eğitimin cazibesinin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizim petrolümüz, altınımız, çok değerli madenlerimiz yok. Biz, üreterek var olmak mecburiyetinde olan bir ülkeyiz."

Daha fazla üretim için nitelikli ve donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Özdebir, "Maalesef bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Mesleki eğitime bütüncül bir şekilde bakılamadığı için fazla mesafe alınamıyor. İşsizlik oranları bu kadar yüksek olmasına rağmen imalat sanayisi eleman bulamıyor. O zaman bir yerde yanlış yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖzdebirECVETMesleki Eğitim Ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi
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