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ASO'dan yeni kabineye kutlama mesajı

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek"

ASO'dan yeni kabineye kutlama mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, yayımladığı kutlama mesajında yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yeni kabineye başarılar diledi.

Yeni kabinenin oluşumuyla Erdoğan'ın önemli bir mesaj verdiğinin altını çizen Özdebir, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabinenin "kamuda tasarruf anlayışının işareti" gibi durduğunu kaydetti. Özdebir, birbiriyle ilgili bakanlıkların birleştirilmesiyle dinamik bir yapı elde edildiğine işaret ederek, özellikle Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret bakanlıklarının birleştirilmesinin yerinde olduğunu ifade etti.

Özdebir, kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlere yer verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek. Artık kaybedecek zamanımız yok. Süratle Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, görevi devredecek bakanlara da bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

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