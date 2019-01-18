Assan Alüminyum Amerika pazarında büyüyor

İSTANBUL (AA) - Assan Alüminyum, Amerika'da yapılan ısıtma, soğutma ve havalandırma organizasyonu olan AHR Expo'ya katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Alüminyum, 14-16 Ocak tarihlerinde ABD'nin Atlanta şehrinde düzenlenen ve iki binden fazla katılımcıya üç gün boyunca ev sahipliği yapan sektörün en büyük etkinliği AHR Expo'da, iş ortaklarıyla buluştu ve şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu vurgulayan standıyla ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Fuar standında, Doğayla Sonsuz Uyum sloganıyla alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilirliğinden yola çıkılarak firmanın yenilenebilir enerji üretim tesisi ve entegre geri dönüşüm tesisi ile sürdürülebilirliğe yaptığı katkı belirtildi.

Yassı alüminyum sektöründe yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesi ile 100 bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük üç üreticisinden biri konumunda yer alan Assan Alüminyum, 2018'de kurulan ve yüzde 100 Assan Alüminyum iştiraki olan Kibar Americas şirketiyle, Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, AHR Expo'da hedef müşterileriyle bir araya geldiklerini ve ziyaretçilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Güngör, "Avrupa odağımızı korumaya devam ederken Kuzey Amerika'daki faaliyetlerimizi de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kuzey Amerika müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için geçtiğimiz yıl kurduğumuz Chicago merkezli Kibar Americas şirketimiz ile bu pazarda daha etkin olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Assan Alüminyum olarak sahip oldukları bilgi ve deneyimi Amerika'ya taşıdıklarını anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu pazardaki etkinliğimiz her geçen yıl hızla artıyor. Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimizin bir parçası olarak Kuzey Amerika'daki tüm yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz ve 2019 yılı sonunda, Amerika'nın ihraç pazarlarımız arasında 3. sıraya yükselmesini planlıyoruz."