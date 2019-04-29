Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda Bursa dünya Hurma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!

Assan Alüminyum’un fabrikası resim galerisine dönüştü

- Assan Alüminyum, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı tabloları satın alarak, fabrikasında sergilemeye başladı

Assan Alüminyum’un fabrikası resim galerisine dönüştü
banner17

İSTANBUL (AA) - Assan Alüminyum, fabrika duvarlarını Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı tablolarla donattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Alüminyum, sanatı ve genç sanatçıları destekleme vizyonu doğrultusunda fabrika duvarlarını Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı tablolarla donattı. Yapılan iş birliği neticesinde resim bölümü öğrencilerinden tablo satın alan ve fabrikasında sergileyen Assan Alüminyum, bu eserleri daha sonra genel müdürlük binasında da sergileyecek.

Geçen yıl Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileriyle benzer bir çalışmayı ilk kez hayata geçirerek sanatı fabrikaya taşıyan Assan Alüminyum, bu uygulamasıyla Türkiye’de bir ilke imza atmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Assan Alüminyum olarak, bir ülkenin ideal medeniyet seviyesine ulaşmasında ekonomik gelişmişliğin yanı sıra kültürel bir zenginliğe de sahip olmasının önemine inandıklarını kaydetti.

Bir yandan Türkiye'nin ekonomisinin büyümesine katkıda bulunan çalışmaları sürdürürken, bir taraftan da sanata ellerinden geldiğince destek vermeye gayret ettiklerini bildiren Güngör, "Bu vizyon doğrultusunda son iki senedir farklı üniversitelerle iş birliğine giderek genç sanatçılarımızı destekliyor, onların yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini satın alıyoruz. Fabrikamızın duvarlarını süslediğimiz bu çok kıymetli eserler, çalışanlarımızdan da büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sanatı ve sanatçıyı destekleyen projelere imza atmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Assan AlüminyumMarmara Güzel Sanatlar Fakültesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5