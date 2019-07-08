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Assan Hanil CFO'su İbrahim Barlık oldu

İSTANBUL(AA) - Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil'in CFO’su İbrahim Barlık oldu.Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığıyla 1997 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün...

Assan Hanil CFO'su İbrahim Barlık oldu
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İSTANBUL(AA) - Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil'in CFO’su İbrahim Barlık oldu.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığıyla 1997 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil'de CFO'luk görevine
sektörün deneyimli ismi İbrahim Barlık geldi.

İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümü mezunu olan İbrahim Barlık, 18 yılı aşkın profesyonel kariyeri boyunca Toyota Türkiye'de sırasıyla muhasebe departmanında yatırımlardan sorumlu uzman, genel muhasebe bölümünde kıdemli uzman, bütçe ve raporlama bölümünde kıdemli uzman, vergi ve hazine bölümünde şef, iç kontrol ve uyum grubunda müdür, kurumsal strateji ve iş planlama grubunda müdür olarak görev aldı ve birçok global projede de çalıştı.

Kariyeri süresince pek çok başarılı çalışmaya imza atan İbrahim Barlık, 2 Temmuz itibarıyla Assan Hanil CFO'su olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce bilen ve SMMM belgesi sahibi olan Barlık, evli ve 2 çocuk babası.


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CFOIbrahim BarlıkKibar Holding
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