Assan Panel, Project Qatar Fuarı'nda büyük ilgi gördü

İSTANBUL (AA)- Assan Panel, Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı “Project Qatar Fuarı”na katılarak, sahip olduğu birbirinden inovatif ürün gamını fuar ziyaretçileri için sergiledi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörün önde gelen firmalarının güncel teknoloji ve malzemelerini yatırımcılarla buluşturduğu fuarda, çatı ve cephe kaplama, soğuk oda panelleri, taşyünü panelleri, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını sağlayan Multilight, AssanPU ürünlerinden PU köpük ve PU mastik, AssanDemir markasına ait trapez ve panellerle uyumlu vida ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Assan Panel katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde (DECC) gerçekleşen, yaklaşık 15 bin ziyaretçinin ağırlandığı fuar, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Assan Panel’in 5’inci kez yer aldığı, bölgenin tek yapı fuarı olarak, sektörün global buluşma noktalarından biri haline gelen Project Qatar Fuarı’na 29 ülkeden toplam 420’nin üzerinde firma katılım gösterdi.





- “Sahip olduğumuz güçlü ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulduk”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, Assan Panel olarak küresel boyutta önemli firmaların katıldığı Project Qatar Fuarı’nda 5’inci kez yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Project Qatar Fuarı’nı, son yıllarda müteahhitlik sektörünün en canlı piyasalarından biri haline gelen Katar pazarına yakından temas etme fırsatı sunması açısından önemsediğini kaydeden Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de standımız ziyaretçilerden oldukça yoğun ilgi gördü. Sahip olduğumuz ürün gamımızı sektöre bire bir tanıtma, anlatma, sahip olduğumuz güçlü ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde de Assan Panel’e katma değer sağlayacak benzer organizasyonlarda yer almayı sürdüreceğiz.”

