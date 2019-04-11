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Assan Panel, Türk panel sektörünü Avrupa’da temsil ediyor

- Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar: - “Avrupa Panel ve Profil Derneği dünya panel ve profil pazarının yüzde 80’ini temsil ediyor, derneğin yönetim kurulunda yer almak hem Türkiye hem de sektör açısından oldukça önemli”

Assan Panel, Türk panel sektörünü Avrupa’da temsil ediyor
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İSTANBUL (AA)- Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Derneği (EAPP)’nin dünya panel ve profil pazarının yüzde 80’ini temsil ettiğini belirterek derneğin yönetim kurulunda yer almanın hem Türkiye hem de sektör açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Assan Panel’den yapılan açıklamaya göre, Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Derneği (EAPP) yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Bu gelişmeyle Assan Panel, Türkiye’den derneğin yönetim kurulunda yer alan tek yerli sandviç panel üreticisi oldu.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İhsan Tolga Akar, EAPP’nin dünya panel ve profil pazarının yüzde 80’ini temsil ettiğini belirterek derneğin yönetim kurulunda yer almanın hem Türkiye hem de sektör açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Assan Panel’in dünya standartlarını ve trendlerini yakından takip ettiğini, ayrıca dünya trendlerini şekillendirmede aktif rol oynadığını da anımsatan Akar, “Avrupa Panel ve Profil Derneği yönetim kurulu üyeliğinin Assan Panel’ in yurt dışı hedefleri ve planları ile uyumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Assan Panel sahip olduğu deneyimi bu platforma taşıyacak ve Dünya’ daki panel sektörünün gelişimi için etkin bir rol oynamaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

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Assan PanelAvrupa Panel Ve Profil Derneği
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