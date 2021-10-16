Assos için buluşuyorlar

Çevre ve tarih sevdamımarı Assos’da yaşanan gelişmeler için buluşuyor. Assos'ta Katliam Var başlığı ile yapılan çağrıda şu noktalara dikkat çekildi:

Assos'ta 2600 yıldır çeşitli uygarlıklar yüzbinlerce, milyonlarca yılda oluşan eşsiz güzellikteki falez dokusuyla barışık yaşadılar. Bu çağın uygar insanları olarak görevimiz bu doğa ve kültür mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak olmalıydı. Oysa türlü bahaneler öne sürerek, eksik bilgilerle, cahilce, hoyratça tahrip ediliyor Assos. Ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin çok sayıda bilim insanı ve uzman bir araya gelerek konunun hassasiyetini vurgulayan bir çağrı bildirisi hazırladılar.

Öte yandan, 4 haftadan bu yana doğanın ve tarihin çığlığını kamuoyuna duyurmaya çalışan bölgedeki STK’lar ve Assos DostlarI, yetkililerin vurdumduymazlığını yargıya taşıyorlar. Assos için çağrı bildirisini ve sürecin yargıya taşınması ile ilgili ayrıntıları 19 Ekim 2021 Salı saat 11.00'de tüm gerçekleri yansıtan görüntüler eşliğinde bir basın toplantısıyla kamuoyuna aktarmaya çalışacağız.

Assos Dostları olarak yapılan çağrı ile yola çıkılan basın buluşması TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nda yapılacak.