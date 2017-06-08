Astronot gıdası kinoa Malatya'da ilk kez ekildi

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ürünleri çeşitliliğinin artırılması için yapılan çalışmalar kapsamında, son yıllarda astronot gıdası olarak bilinen kinoa bitkisi ekildi.

Yüksek besin değeri dolayısıyla "Astronot yiyeceği" olarak anılan kinoa Malatya'da ilk kez 200 dekarlık alana dikildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin tarım ürünleri çeşitliliğinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin iklimine uygun ürünleri araştıran Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk defa kinoa bitkisi ekildi.

Geçen yıl Kuluncak ilçesinde kinoa bitkisinin demontrasyon çalışmalarını yapan kurum, bu yıl Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nün 200 dekarlık arazisine üretim amaçlı ekim gerçekleştirdi.

Ağustos ayı gibi hasat yapılması beklenen kinoa bitkisinde beklenen verimin alınması halinde Malatya genelinde çalışmalar yapılması hedefleniyor.