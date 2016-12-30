Asya borsaları 2016'da Çin hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında bölgeye yön veren majör endekslerin 2016'da yatırımcısına sınırlı da olsa kazandırdığı görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Küresel ekonomi ve finans piyasalarında oldukça hareketli bir yıl geride kalırken, büyümesine yönelik endişeler başta olmak üzere Çin'deki gelişmeler, 2016 boyunca yatırımcı algısını belirlemeyen temel faktörler arasında yer aldı. Büyüme modelinde değişikliğe gitmesi ve bu doğrultuda yuanı devalüe etmesi ile özellikle yıl başında Çin finans piyasalarında yaşanan volatilite, tüm dünyayı da etkisi altına aldı. Bu doğrultuda Çin Merkez Bankası da piyasaya likidite desteği sağlayarak birçok kez devreye girdi.

Tüm bu gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2016'da, iki yıllık yükselişine son verdi ve düşüşe geçti. Endeks bu yılı 3.103,64 puandan tamamlarken, 2016'daki kayıpları da yüzde 12,31 oldu. Bu sonuçla Şanghay bileşik endeksi, Asya bölgesi majör borsaları arasında tek değer kaybeden olarak da kayıtlara geçti.

Son yıllarda yatırımcısına kazandıran Japonya'da Nikkei endeksi, 2016'da da bu trendini sürdürdü ve yükselişini 5. yıla taşıdı. Endeks açısından dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 2,5 güçlenen yen ise satış baskısı yaratan bir unsur olarak öne çıktı. Bu gelişmeye karşın, ihracatçıları desteklemek amacıyla düşük yen politikasının benimsendiği Japonya'da, Nikkei endeksi yılı yüzde 0,42'lik artışla kapattı. Endeks yılın son işlem gününde ise 19.100 puanın üzerinde tutunmayı başardı.

Hong Kong'da Hang Seng de yılı sınırlı yükselişle tamamlayan bir diğer endeks oldu. Yıl kapanışını 22.000 puanın hemen üzerinden gerçekleştiren endeksin 2016'dak yükselişi ise yüzde 0,39 düzeyinde kaldı.

Hindistan tarafında ise Sensex endeksi yılın ilk iki ayında sert düşüş kaydetmesine karşın sonraki aylarda yükseliş trendine girdi. Ancak yıl sonuna doğru küresel piyasalarda artan risklerin özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılaması, endeksin 2016'nın son çeyreğindeki performansına olumsuz yansıdı ve kazançların bir kısmının geri verilmesine neden oldu. Bu gelişmelerle 2016'te tarihi zirvesini gören Hindistan'da Sensex endeksi, 2016'da yüzde 1,8 değer kazandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise diğer bölge endekslerine kıyasla 2016'da daha istikrarlı bir görünüm ortaya koydu ve yatay seyretti. Yıl içinde 1.810-2.100 puan bandında dalgalanan endeks, 2016'yı ise yüzde 3,3'lük artışla 2.026,46 puandan kapattı.





- Asya borsalarının günlük performansı





Bu arada Asya borsalarında yılın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei endeksi negatif ayrıştı.

Dolar/yen paritesinin 116,046 ile 14 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrasında Nikkei endeksi de günü yüzde 0,2 gerilemeyle 19.114,37 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 artışla 3.103,64 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,10 yükselişle 2.026,46 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,00 primle 26.630,09 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,96 değer kazancıyla 22.000,56 puandan yılı kapattı.







