Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.568,19 puanla 5 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, günü yüzde 0,2'lik azalışla 22.472,78 puandan kapattı.

Dolar/yen paritesi ise dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek yüzde 0,1 değer kaybıyla 109,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de bugün açıklanan nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, hisse senedi piyasasında düşüş gözlendi. Şanghay bileşik endeksi, pozitif veri sonrasında analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.100 puanı test etmesinin ardından bu seviyede tutunamayarak düşüşe geçti ve kapanışa doğru yüzde 0,1'lik kayıpla 3.097,59 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek günü 2.466,62 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 34.956,48 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 30.064,41 puanda seyrediyor.