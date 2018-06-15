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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları haftanın son işlem gününde Japonya hariç negatif seyir izledi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün en yüksek 22.885,84 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,50 artışla 22.851,75 puandan tamamladı. Çin'de...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları haftanın son işlem gününde Japonya hariç negatif seyir izledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün en yüksek 22.885,84 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,50 artışla 22.851,75 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, ise 3.008,73 puana kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,73 azalışla 3.022,56 puandan tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 azalışla 2.404,04 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,13 düşüşle 30.399,31 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 35.552,54 puanda seyrediyor.

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Asya Borsaları
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