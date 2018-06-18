Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, geçen hafta 23.000 puan direncini test etmesi sonrası başlayan düşüşünü bugün de sürdürdü. Endeks, güne 22.800 puan seviyelerinden başlamasının ardından 22.600 puan sınırına kadar gerilerken, günü yüzde 0,8 düşüşle 22.680,33 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.376,24 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,02'lik sınırlı kayıpla 35.614,35 puanda seyrediyor.

Çin ile Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.



