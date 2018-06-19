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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırması sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.ABD'nin geçen hafta sonuna doğru Çin'e 50 milyar dolarlık ek...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırması sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'nin geçen hafta sonuna doğru Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Çin'in aynı oranda misilleme yapmasıyla artan endişeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gece saatlerinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini vermesiyle daha ileri bir boyuta taşındı.

Gelişmeler sonrasında, dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan Çin piyasalarında bugün sert düşüş yaşandı. Şanghay bileşik endeksi 2.874,2 puanla 27 Haziran 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kapanışa yakın yüzde 4,9 gerilemeyle 2.874,3 puanda bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, ticaret savaşına ilişkin endişelerin yanı sıra yendeki güçlenmenin etkisiyle 1 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, günü de yüzde 1,8 azalışla 22.278,48 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7lik değer kaybıyla 109,7 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 azalışla 2.340,11 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 35.368,96 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 kayıpla 29.406,04 puanda seyrediyor.

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