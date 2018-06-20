Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün gözlenen sert düşüş, bugün yerini yükselişe bıraktı.

ABD ile Çin arasında gümrük tarifesi uygulamasına yönelik yetkililerden gelen açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırması sonrası dün sert düşen Asya borsalarında, bugün yükseliş yaşandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün günü yüzde 3,8'lik azalışla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesinden tamamlamasının ardından bugün dar bir aralıkta seyrederken, kapanışa yakın yüzde 0,3 artışla 2.917,87 puanda bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, ticaret savaşı endişelerinin yanı sıra yene olan talebin artmasının etkisiyle dünkü kayıplarının büyük bir kısmını bugün telafi etti. Endeks, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.500 puanı aşmasının ardından alımların hızlanması ile günü yüzde 1,2 artışla 22.555,43 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 110,2 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.368,27 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 yükselişle 35.451,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,1 primle 29.777,44 puanda seyrediyor.







