Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, mayısta enflasyon bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerini aştı. Ülkede haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise önceki aya göre 0,3 puan artarak 53,1'e ulaştı.

Enflasyondaki artışın yanı sıra sanayi sektöründe iyileşmeye işaret eden PMI verilerinin ardından yene olan talep artarken, bu durum Nikkei 225 endeksinde satış baskısı yarattı.

Gelişmelerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşüşle günü 22.516,83 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 110 sınırının altına inerek 109,8'e kadar geriledi.

Hafta başından bu yana sert düşüş yaşanan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün de gerilemesini sürdürerek 2.837,14 puanla 2 yılın en dip seviyesini gördü. Kapanışa yakın yüzde 0,1 azalışla 2.873,31 puanda bulunan endeksin, bu haftaki kayıpları ise yüzde 5'e yaklaştı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.399,43 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 azalışla 29.286,21 puanda seyrederken, pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.353,81 puanda bulunuyor.