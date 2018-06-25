Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei endeksi, uluslararası piyasalarda Japon yenine olan talebin artmasının etkisiyle haftaya düşüşle başladı. Endeks, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde satış baskısı yaratmasıyla analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 22.500 puanın altına inerken, günü de yüzde 0,8 düşüşle 22.338,15 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 düşüşle 110 sınırının altına indi ve 109,5 seviyelerinde dengelendi.

ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamalarla artan ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle geçen hafta sert düşen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bu hafta da değer kaybetmeyi sürdürdü. Endeks, 2.900 puanın altına inmesi sonrasında etkisini artıran satışlarla kapanışa yakın yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 2.859,8 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 35.629,29 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 29.025,77 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.357,88 puanla yatay seyrediyor.



