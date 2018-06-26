Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü satış ağırlıklı seyrini bugün de sürdürerek 22.104,12 puanla 1 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Kapanışa yakın gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi eden endeks, günü 22.342,00 puanla dünkü kapanış seviyesine göre yatay tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 109,7 seviyelerinde dengelendi.

Ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla son dönemde sert düşüşler kaydeden Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün de yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Endeks, 2.800 puan sınırına kadar gerilemesi sonrası kapanışa yakın yüzde 1,1 azalarak 2.829,9 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 35.541,56 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.350,92 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 28.885,95 puanda seyrediyor.







