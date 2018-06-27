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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ticaret savaşı endişeleri ve Japon yenindeki güçlenmenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.ABD ile Çin yetkililerinden gelen açıklamaların ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ticaret savaşı endişeleri ve Japon yenindeki güçlenmenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin yetkililerinden gelen açıklamaların ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi, Asya borsalarında satış baskısı yaratmaya devam ediyor.

Hafta başında sert düşen ve dün dalgalı bir seyir izlenen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yene olan talebin artmasının etkisiyle bugün değer kaybetti. Endeks, 22.200-22.360 puan dar bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,3 azalışla 22.271,77 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de sanayi kesimi karları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Halihazırda devam eden ticaret savaşı endişeleri ile geçen haftadan bu yana sert düşen Şanghay bileşik endeksi, beklentileri karşılamayan verinin de etkisiyle kapanışa yakın yüzde 1,4 kayıpla 2.804,23 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 35.419,14 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 28.538,49 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.345,96 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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