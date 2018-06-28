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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan veriler sonrası...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan veriler sonrası Nikkei 225 endeksi, analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 22.000 puan seviyelerine kadar gerilerken, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti ve günü 22.277,79 puanla yatay tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise 110,2 seviyelerinde dünkü kapanış değerine kıyasla yatay bir seyir izliyor.

Son dönemde sert düşüş yaşanan Çin'de Şanghay bileşik endeksi bugün oldukça volatil bir seyir izlerken, kapanışa yakın yüzde 0,6 kayıpla 2.795,87 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 35.159,93 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 azalışla 2.318,21 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 28.369,18 puanda bulunuyor.

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