Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Geçen haftalardaki sert düşüşlerine bugün de devam eden Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2 Mart 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından kapanışa doğru yüzde 3'e yakın değer kaybederek 2.763,08 puan oldu.



Japonya'da büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksi, yılın ikinci çeyreğinde önceki seviyesine kıyasla 3 puan azalarak 21'e geriledi. Ülkede haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de 0,1 puan azalarak 53'e düştü.

Beklentilerin altında kalan verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 azalarak 21.811,93 puandan kapandı. Yatay bir seyir izlenen dolar/yen paritesi ise 110,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 35.195,55 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 düşüşle 2.271,54 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.