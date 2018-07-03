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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Çin'de son dönemde pay piyasalarının baskı altında kalması ve yuandaki zayıflama yatırımcıların risk iştahını azaltırken, piyasalarda "finansal...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin'de son dönemde pay piyasalarının baskı altında kalması ve yuandaki zayıflama yatırımcıların risk iştahını azaltırken, piyasalarda "finansal panik" ortamının yaşanabileceğine dair endişeler de gündeme geldi.

Söz konusu gelişme sonrası Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, bugün yaptığı açıklamada, döviz piyasasındaki son dalgalanmaları yakından takip ettiklerini belirterek, yuanın değerini temel olarak istikrarlı ve makul seviyelerde tutacaklarını, finansal risklerin kontrol altında olduğunu bildirdi.

Açıklamaların ardından son dönemde sert düşüşlerin yaşandığı Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,4 artarak kapanışa yakın 2.786,9 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 21.785,54 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 110,990 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 35.414,70 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.272,75 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düşüşle 28.574,80 puanda seyrediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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