Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Haziran ortasından bu yana düşüş trendinde bulunan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün 21.462,95 puana gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,8 azalışla 21.546,99 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 110,6 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, son dönemdeki sert düşüşlerine devam ederken, kapanışa yakın yüzde 1'lik azalışla 2.731,2 puan oldu. Bu rakam, endeksin Mart 2016'dan bu yana gördüğü en düşük seviyelere işaret etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 35.556,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 27.948,58 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 kayıpla 2.257,55 puanda seyrediyor.