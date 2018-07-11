Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar izmir Trabzon Grup dünya Bursa
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.Japonya'da bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, haziranda Üretici Fiyatları Endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artış kaydederek piyasa beklentileri...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, haziranda Üretici Fiyatları Endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artış kaydederek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Öte yandan ülkede mayıs çekirdek makine siparişleri ise yıllık yüzde 16,5 yükseldi. Beklentiler söz konusu verinin yüzde 10,9 artması yönündeydi.

Açıklanan veriler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 22.000 puanın altına inerken, günü de yüzde 1,2 azalışla 21.932,21 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise dün 111,4'e kadar yükselmesinin ardından bugün 111'in hemen üzerinde yatay seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3 günlük yükselişin ardından bugün sert düştü. Endeks, 2.800 destek seviyesinin altına inmesinin ardından artan satış baskısıyla 2.758,91 puana kadar gerilerken, kapanışa yakın yüzde 2,6 düşüşle 2.754,72 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 36.221,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 28.178,80 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kayıpla 2.281,32 puanda bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5